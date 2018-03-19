РИАМО - 19 мар. Автомобиль Lexus LX 570 стоимостью 4 миллиона рублей угнали с улицы Университетская в подмосковных Мытищах, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что от дома 9 в городском округе Мытищи на улице Университетская неизвестный похитил автомашину Lexus LX 570. Сумма ущерба составила 4 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавил он.