РИАМО - 19 мар. Новый магнитно-резонансный томограф установили в Видновской клинической больнице в Ленинском районе Подмосковья, на закупку и установку аппарата был выделен 61 миллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Оснащение новым оборудованием происходит в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Пропускная способность магнитно-резонансного томографа (МРТ) составит порядка 1,5 тысяч исследований в год», - говорится в сообщении.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, использование МРТ позволит эффективно проводить диагностику патологий внутренних органов, суставов, позвоночника, сосудов и нервных волокон.

«Проходить исследования на новом аппарате пациенты городской больницы смогут бесплатно по направлению лечащего врача. Результат исследования будет представляться пациенту в виде высокоточного трехмерного изображения исследуемой области тела в электронном виде и на бумажном носителе», - сказал Марков.

Министр добавил, что на данный момент аппарат МРТ работает в тестовом режиме, специалисты медучреждения - лаборанты и рентгенологи - проходят учебу по работе с аппаратом.

В 2018 году для учреждений здравоохранения Московской области запланировано приобретение порядка 40 единиц тяжелого медицинского оборудования, общий объем финансирования составит более 400 миллионов рублей.