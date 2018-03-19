РИАМО - 19 мар. В Москве ежегодно снижается количество нарушений при использовании объектов недвижимости, таким образом за 2017 год доля нарушений при использовании нежилой недвижимости уменьшилась на 72%, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости.

«Больше всего нарушений допускают при использовании земельных участков, при этом есть устойчивая тенденция к их снижению. В 2017 году количество нарушений земельного законодательства сократилось на 5%, а число нарушений при использовании городского нежилого фонда снизилось на 72%», – сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.

Снижение числа нарушений способствовала разъяснительная работа Госинспекции по вопросам использования объектов недвижимости. Для предпринимателей организуются семинары, разрабатываются наглядные пособия и памятки по недопущению нарушений. Проблемные вопросы при использовании объектов недвижимости широко освещаются в средствах массовой информации и на странице Госинспекции по недвижимости на официальном сайте мэра Москвы, в том числе в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Самые распространенные нарушения при использовании земли связаны с нарушением разрешенного использования земельного участка, когда, например, на участке, предоставленном городом под магазин шаговой доступности, появляется шумный ресторан; использованием земельного участка с нарушением требований к оформлению документов.

Также фиксируется самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования – несанкционированная установка шлагбаумов, столбиков или других ограждающих устройств.

При использовании городских объектов нежилого фонда основным нарушением является несанкционированная перепланировка или переустройство объекта.

За нарушения предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафов. В 2017 году общая сумма начисленных штрафов составила 265,6 миллиона рублей.

«В 2018 году Госинспекция по недвижимости продолжит работу, направленную на снижение количества нарушений при использовании объектов недвижимости», - подчеркнул Шогуров.