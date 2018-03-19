РИАМО - 19 мар. Поезда Большой кольцевой линии Московского метрополитена перевезли более 850 тысяч пассажиров с момента запуска первого участка новой ветки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пять новых станций – «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» открыли 26 февраля.

«Самой популярной станцией Большой кольцевой линии стал «Деловой центр» – ею воспользовались более 273 тысяч раз. Пассажиропоток «ЦСКА», второй по востребованности станции, составил свыше 226,5 тысяч человек, а «Петровского парка» – 152,2 тысячи. «Шелепиха» приняла 116,7 тысячи пассажиров, «Хорошевская» – 83,2 тысячи», - сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ввод в эксплуатацию первого участка кольца обеспечил горожан дополнительными транспортными пересадками и снизил загруженность других станций столичной подземки: «Динамо» — на 14%, «Полежаевской» — на 7%. Кроме того, на 15% снизилась нагрузка на станцию Московского центрального кольца «Шелепиха» и на 11% на «Хорошево».

Благодаря открытию станций Большой кольцевой линии транспорт стал доступнее для жителей пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут, потому что больше им не нужно ехать в центр, чтобы пересаживаться на соседние линии или другой вид транспорта.

Замкнуть новое кольцо планируют в 2021-2022 годах. Большая кольцевая линия протянется на 69 километров, будет иметь 31 станцию и два электродепо. Таким образом, она может стать самой большой в мире, обогнав нынешнего чемпиона – вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров).