РИАМО - 19 мар. Явка избирателей и результаты кандидата-победителя на выборах президента РФ в 2018 году признаны рекордными за последние несколько избирательных кампаний, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«В 2012 году пришли на выборы 71,8 миллиона человек, а на сегодняшние выборы пришли более 73 миллионов человек, что абсолютный показатель. Что касается кандидата-победителя, Владимира Владимировича Путина, более 56,2 миллиона голосов - это тоже абсолютный рекорд за последние несколько выборов президента РФ», - сказал Булаев.

К 9:00 понедельника ЦИК РФ обработал 99,83% протоколов участковых избирательных комиссий. При этом 76,6% голосов избирателей, принявших участие в выборах, набрал действующий глава государства Владимир Путин. На втором месте с результатом 11,8% голосов – кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Третье место занимает представитель ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,66% голосов.

Предварительная явка избирателей на выборах президента в России составила 67,47%.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.