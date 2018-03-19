РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Команда из Подольска победила в эстафете по биатлону на первенстве Кубка Федерации Московской области по лыжным гонкам, сообщается на странице председателя комитета по физической культуре и спорту администрации горокруга Сергея Сабинина в соцсети «ВКонтакте».

«В городе Химки 18 марта прошло первенство Кубка Федерации Московской области по лыжным гонкам. Команда СШОР по лыжным гонкам горокруга (спортивная школа олимпийского резерва - ред.) в эстафетной гонке по биатлону среди девушек 2005-2006 годов рождения в составе: Софьи Савиновой, Полины Деменковой и Ирины Головатюк заняла первое место», – говорится в сообщении.

Кроме того, спортсмены из Подольска отличились и в эстафетной гонке среди девушек среднего возраста. Так, бронзовые медали завоевали Елизавета Николенко, Елена Еприкян и Виктория Федотова. В смешанной эстафете среди участников старшей возрастной группы, где девушки и юноши бежали по два этапа, подольская команда заняла третье место. В составе команды были Екатерина Лишенко, Анна Размахова, Василий Васильев и Владимир Фофонов.