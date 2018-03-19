РИАМО - 19 мар. Свыше 400 тысяч граждан, находящихся за рубежом, приняли участие в выборах президента России 18 марта, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«У нас осталось ввести протоколы с 97 зарубежных участков, общее количество граждан, проголосовавших за рубежом, по всей видимости, будет более 400 тысяч человек, что тоже является проявлением неимоверной активности», - сказал Булаев.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что этот показатель может быть рекордным. В частичности, были замечены очень большие очереди на избирательный участок в Нью-Йорке.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

Предварительная явка избирателей на выборах президента в России составила 67,47%.