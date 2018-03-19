РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 мар. Более 300 недействительных бюллетеней зарегистрировали на выборах президента РФ в подмосковном Дзержинском, сообщается на сайте избирательной комиссии Московской области.

«Число участковых избирательных комиссий – 20. Число действительных избирательных бюллетеней – 22 608, недействительных – 329», – говорится в сообщении.

После общего подсчета бюллетеней места среди кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин – 70,11%; Павел Грудинин – 16,96%; Владимир Жириновский – 5,34%; Ксения Собчак – 2,39%; Григорий Явлинский – 1,57%; Борис Титов – 0,88%; Сергей Бабурин – 0,67%; Максим Сурайкин – 0,65%.

В России 18 марта прошли выборы президента страны, избирательные участки в Подмосковье закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

Кандидат в президенты России Владимир Путин набирает в Подмосковье 74,49% голосов избирателей по данным обработки бюллетеней на 08:30 понедельника.