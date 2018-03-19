РИАМО - 19 мар. По факту обнаружения тела женщины после тушения пожара на северо-западе Москвы проводится проверка, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

«18 марта после тушения пожара в квартире жилого дома, расположенного по Ангелову переулку, было обнаружено тело женщины 1960 года рождения. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.