РИАМО – 19 мар. В течение десяти дней Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ подготовит окончательные результаты выборов президента России, сообщила журналистам в понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«В соответствии с законом, теперь у Центральной избирательной комиссии есть в распоряжении десять дней на официальное и окончательное определение результатов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и двух зарубежных территориальных избирательных комиссий», - сказала Памфилова.

К 9:00 понедельника ЦИК РФ обработал 99,83% протоколов участковых избирательных комиссий. При этом 76,6% голосов избирателей, принявших участие в выборах, набрал действующий глава государства Владимир Путин. На втором месте с результатом 11,8% голосов – кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Третье место занимает представитель ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,66% голосов.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.