РИАМО - 19 мар. Неизвестные с помощью привязанного к автомобилю троса пытались похитить банкомат на севере Москвы, но после неудачной попытки сбежали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, инцидент произошел на улице Лихоборские Бугры, дом 8.

«Установлено, что 18 марта в 04:56 в помещении самообслуживания отделения банка двое неизвестных в масках, используя трос, закрепленный к автомашине «УАЗ Патриот», пытались похитить банкомат. Злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам и скрылись», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу), добавил он.