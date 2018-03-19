РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. В Железнодорожном городском суде Балашихи 5 апреля рассмотрят иск к хозяйке стаффордширского терьера, который напал на женщину и загрыз ее собаку, сообщила «РИАМО в Балашихе» дочь потерпевшей Ирина Данилушкина.

Осенью 2017 года в микрорайоне Павлино Балашихи на 60-летнюю мать Данилушкиной набросился стаффордшир. Он сбил пожилую женщину с ног, а затем загрыз ее йоркширского терьера. В результате падения на асфальт женщина получила сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и тазобедренного сустава, что подтверждается медицинскими документами. В ветеринарной станции горокруга подтвердили, что смерть йорка наступила в результате укусов крупной собаки.

«Мы обратились в Железнодорожный суд, чтобы взыскать с хозяйки стаффордшира компенсацию за моральный и материальный ущерб. На первый суд хозяйка собаки не явилась, и сейчас мы готовимся к следующему судебному заседанию. Оно назначено на 5 апреля. Я рассказала о нашем случае в соцсетях и уже смогла разыскать еще трех жителей Павлино, чьи собаки также получили травмы в результате нападения этого стаффордшира», – сказала Данилушкина.

Женщина надеется, что совместно с другими жителями микрорайона ей удастся доказать, что собака опасна для окружающих. В дальнейшем она планирует добиваться изъятия стаффордшира у хозяев.