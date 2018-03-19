РИАМО – 19 мар. Предварительная явка избирателей на выборах президента в России составила 67,47%, сообщила журналистам в понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Предварительно, явка избирателей составила 67,47%, или 73,36 миллиона человек», - сказала Памфилова.

Она добавила, что досрочно, а также в труднодоступных, отдаленных местностях и за рубежом проголосовали 181 тысяча избирателей.

Ранее Памфилова сообщила, что более 470 тысяч наблюдателей и свыше 10 тысяч сотрудников СМИ находились на избирательных участках в России в день выборов президента.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.