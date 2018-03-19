РИАМО - 19 мар. Свыше 56,2 миллиона, или свыше 76,6% избирателей, принявших участие в голосовании, отдали свои голоса Владимиру Путину, сообщила в понедельник журналистов председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«На 9:00 были введены 99,83% протоколов участковых избирательных комиссий. По результатам их обработки наибольшее число голосов, а именно 56,2 миллиона, или более 76,6% набирает Владимир Владимирович Путин», - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что на втором месте с результатом 8,6 миллиона, или 11,8% голосов Павел Николаевич Грудинин.

«Третье место занимает Владимир Вольфович Жириновский, он набирает 4,1 миллиона голосов, то есть 5,66%. Далее результаты кандидатов по убыванию», - сказала Памфилова.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.