РИАМО - 19 мар. Вопрос о переносе аэроэкспресса, следующего в аэропорт «Шереметьево», с Белорусского вокзала на Савеловский вокзал столицы пока не решен, власти столицы планируют провести опрос жителей по этому поводу, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Никаких решений по этому поводу (возможный переезд терминала аэроэкспресса в «Шереметьево» с Белорусского вокзала на Савеловский – ред.) нет. Сам же вопрос поднимается в связи с поиском наиболее удобного места для пассажиров с учетом наших планов по увеличению поездок на пригородных поездах, а также будущим открытием новой станции Большой кольцевой линии около Савеловского вокзала, которая тоже будет удобна многим. Пока это всего лишь дискуссия, которая постоянно идет в транспортном комплексе», - сказал Ликсутов в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Заммэра подчеркнул, что при принятии окончательного решения мнение москвичей «обязательно учтут». Пассажиры аэроэкспресса уже привыкли к площади Белорусского вокзала, также здесь теперь есть трамвай, который связывает площадь Тверской Заставы с тремя вокзалами.

«Будем вместе с москвичами оценивать плюсы и минусы, найдем взвешенное решение. Необходимости принимать его сегодня точно нет. Так что никакой спешки в этом вопросе не будет», - заключил Ликсутов.

Ранее начальник центра по развитию Московского транспортного узла Петр Кацыв сообщил, что руководство ОАО «РЖД» не исключает возвращения платформы отправления «Аэроэкспресса» в международный аэропорт «Шереметьево» с Белорусского на Савеловский вокзал.