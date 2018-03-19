РИАМО - 19 мар. Более 470 тысяч наблюдателей и свыше 10 тысяч сотрудников СМИ находились на избирательных участках в России в день выборов президента, сообщила журналистам в понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«В этот раз был усиленный контроль, видеонаблюдение. Очень большая армия наблюдателей. По предварительным данным, на избирательных участках в общей сложности присутствовало 474,5 тысячи наблюдателей от кандидатов, партий, общественных палат, а также 105 тысяч членов комиссий с правом совещательного голоса», - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что также на избирательных участках присутствовали 10,5 тысяч представителей средств массовой информации.

«Те, кто интересовался ходом выборов, могли наблюдать различными способами», - добавила Памфилова.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.