РИАМО - 19 мар. Вооруженный пистолетом мужчина совершил разбойное нападение на букмекерскую контору на востоке Москвы и похитили свыше 100 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, инцидент произошел на Семеновская площади, дом 7.

«Установлено, что 18 марта в 02:55 по указанному адресу в помещение букмекерского клуба вошел неизвестный с капроновым чулком на голове. Угрожая предметом, похожим на пистолет, кассиру-оператору, злоумышленник похитил из кассы 116 тысяч рублей, после чего скрылся», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), добавил он.