РИАМО - 19 мар. В России разрабатывают вакцину от наркомании, которая будет блокировать действие героина и морфина и таким образом освобождать человека от зависимости, пишет газета «Известия» в понедельник.
При использовании вакцины в организме образуются антитела, блокирующие действие определенного наркотика. Как показали испытания на животных, иммунитет сохраняется в течение года, в дальнейшем вакцину нужно вводить повторно.
Как пояснили разработчики, методика создания вакцины полностью соответствует требованиям российского законодательства. В случае успешных испытаний выбранный подход позволит создавать препараты, способные защищать не только от опиатной, но и от других зависимостей. Такую вакцину могут вводить подросткам для профилактики наркомании.
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