РИАМО - 19 мар. В России разрабатывают вакцину от наркомании, которая будет блокировать действие героина и морфина и таким образом освобождать человека от зависимости, пишет газета «Известия» в понедельник.

«Во всем мире пытаются разработать вакцину, которая защитит человека от зависимости от опасных веществ. В Америке создается антиникотиновое средство, а в нашем институте сотрудники лаборатории иммунохимии разрабатывают вакцину против опиатов (к ним относятся морфин, героин, метадон, кодеинсодержащие вещества – ред.). Пройден уже очень серьезный этап», — сказала директор Национального научного центра (ННЦ) наркологии Татьяна Клименко.

При использовании вакцины в организме образуются антитела, блокирующие действие определенного наркотика. Как показали испытания на животных, иммунитет сохраняется в течение года, в дальнейшем вакцину нужно вводить повторно.

Как пояснили разработчики, методика создания вакцины полностью соответствует требованиям российского законодательства. В случае успешных испытаний выбранный подход позволит создавать препараты, способные защищать не только от опиатной, но и от других зависимостей. Такую вакцину могут вводить подросткам для профилактики наркомании.

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