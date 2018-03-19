РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В понедельник утром на Октябрьском проспекте Люберец образовалась пробка длиной более 5 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение по Октябрьскому проспекту в сторону Москвы затруднено. Длина затора составляет 5,4 километра. Он начинается на пересечении с Егорьевским шоссе и заканчивается на пересечении с Парковой улицей.

Пробки также образовались на улицах Космонавтов, Строителей, Волковской, Смирновской, Авиаторов и Волковском проезде. Сильные заторы отмечаются на Егорьевском шоссе в поселении Томилино Люберец, а также на улице Гаршина. В поселении Октябрьский затруднено движение по улице Ленина.

В Котельниках пробки зафиксировали на улицах Кузьминская, Строителей, 2-м Покровском проезде. В Дзержинском движение затруднено на улицах Дзержинская, Школьная, Поклонная, Бондарева и Шама.