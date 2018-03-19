РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. Итоговая явка избирателей на президентских выборах в Балашихе составила 66,42%, сообщил заместитель председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Анатолий Кравченко.

«Итоговая явка избирателей на выборах президента в Балашихе 18 марта составила 66,42%. Участие в голосовании приняли более 225 тысяч человек», – сказал Кравченко.

Он добавил, что, по предварительным данным, после подсчета бюллетеней места кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин – 76,5%; Павел Грудинин – 12%; Владимир Жириновский – 4,8%; Ксения Собчак – 2,6%; Григорий Явлинский – 1,6%; Борис Титов – 1%; Сергей Бабурин – 0,7% Максим Сурайкин – 0,6%.

По словам Кравченко, всего в Балашихе зарегистрировано около 350 тысяч избирателей.

В России 18 марта прошли выборы президента страны, избирательные участки в стране закрылись в 20:00 по местному времени. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.