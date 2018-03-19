РИАМО - 19 мар. В Ногинске полицейские задержали двоих 28-летних жителей Московской области, подозреваемых в мошенничестве с вкладами на сумму более 5,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Установлено, что злоумышленники под видом работников дополнительного офиса одного из известных банков, расположенного на улице Рабочая в Ногинске, незаконно принимали от граждан финансовые средства в виде вкладов под высокий процент. После чего скрылись с полученными деньгами», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что в настоящее время в полицию обратились 12 человек, пострадавших от действий злоумышленников. Общая сумма ущерба составила более 5,5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.