РИАМО - 19 мар. Механизм «Мобильный избиратель» оказал положительное влияние на явку в Москве, его вклад составил 300 тысяч волеизъявлений, сообщил журналистам в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Думаю, что высокую явку обеспечило настроение людей. Второе - праздничная атмосфера, которую удалось создать с помощью исполнительной власти городских структур. Думаю, что в дальнейшем будем использовать этот опыт. И за счет «мобильного избирателя» более 300 тысяч немосквичей проголосовали в Москве. Раньше они не имели возможности проголосовать», - сказал Горбунов.

Он добавил, что представители общественного штаба выезжали на два участка, где были опечатаны урны и бюллетени в них признаны недействительными. Эти случаи были единственными.

«Особенность этой кампании, что и избирательные комиссии, и наблюдатели, которых работало более 10 тысяч, работали как единый механизм. И задача всех была не подловить кого-то и добиться удаления наблюдателей, а добиться общего дела - соблюдения закона. Ни одного конфликта, ни одного факта удаления наблюдателей, ни одной жалобы наблюдателей в ходе подсчета голосов не было», - сказал Горбунов.

Он добавил, что в столице проголосовали от 80% до 90% избирателей, заявлявших о смене избирательного участка по сервису «Мобильный избиратель». В целом по стране число таких избирателей составило 5,8 миллиона человек.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.