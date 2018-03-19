РИАМО - 19 мар. Врачи скорой помощи свыше 20 раз приезжали на избирательные участки в Подмосковье для оказания медицинской помощи гражданам в день выборов президента России, сообщил РИАМО в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«День выборов президента России по линии обеспечения граждан медицинской помощью прошел в штатном режиме. В течение дня 18 марта с избирательных участков Московской области в службу скорой медицинской помощи поступило 24 вызова. Специалисты оказали необходимую медицинскую помощь в срок и в полном объеме», - сказал Марков.

Он добавил, что в день голосования в регионе работали порядка 600 бригад скорой помощи.

В России 18 марта прошли выборы президента страны, избирательные участки в Подмосковье закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

Кандидат в президенты России Владимир Путин набирает в Подмосковье 74,49% голосов избирателей по данным обработки бюллетеней на 08:30 понедельника.