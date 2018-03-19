РИАМО - 19 мар. Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве направило в суд уголовное дело по обвинению членов преступного сообщества в изготовлении и сбыте наркотиков и психотропных веществ на территории России, сообщается на сайте столичного главка полиции.

Преступное сообщество действовало на территории Москвы и Тверской области с сентября 2016 года. Злоумышленники занимались культивированием конопли, изготовлением амфетамина, хранением, фасовкой, упаковкой, а также сбытом запрещенных средств и веществ. Общая масса сбытых наркотиков составила свыше 4 килограммов.

«К уголовной ответственности привлечены организатор и семеро участников преступного сообщества. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.