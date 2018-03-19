РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Житель подмосковного Подольска пожаловался на мусор, грязь и сломанное сиденье в салоне одной из маршруток, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал «Добродел» жалобу на неудовлетворительные условия проезда в общественном транспорте. По его словам, в салоне маршрутки №27 он заметил грязь и мусор. Помимо этого, одно из сидений в транспортном средстве было сломано.

«На обращение, поступившее на «Добродел», по вопросу грязного транспортного средства на маршруте автобусного сообщения №27 (улица Академика Доллежаля – станция Подольск) сообщаем, что ООО «СК-Транс» заключен договор на проведение ежевечерней мойки и уборки салонов. По данному факту проведено разбирательство. Руководству предприятия-перевозчика указано на недопустимость выхода на линию грязных автобусов», – сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.