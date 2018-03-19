РИАМО - 19 мар. В конце этой недели температура воздуха в Москве и Московской области может подняться до плюс 5 градусов, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Сегодня и завтра у нас солнышко будет, еще переменная облачность, без осадков. А в среду и четверг циклон даст облачность, местами небольшой снег. Только на воскресенье, по прогнозу, будет уже от 0 до плюс 5 градусов», - сказал Цыганков.

По его словам, в минувшие двое суток температура воздуха в регионе была на 9,5 градусов ниже нормы.

«Погода все еще продолжает быть холодной, зимней. Сегодня и завтра влияние циклона продолжается, в среду, четверг и пятницу немного циклон даст облачность, местами появится снег. И в воскресенье возможен рост давления», - отметил Цыганков.

По его словам, ночные температуры на этой неделе будут по-прежнему низкими.

«В ночь на вторник - от минус 9 до 15 градусов мороза, также на среду и четверг. Так будет практически всю неделю», - сказал Цыганков.

По прогнозу синоптиков, в Москве и Подмосковье в понедельник минимальная температура воздуха составит минус 3 градуса. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составляет 59%. Атмосферное давление снизится до 743 миллиметров ртутного столба.