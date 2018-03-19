РИАМО - 19 мар. В столичных следственных изоляторах в день проведения выборов президента России 18 марта проголосовали около 4 тысяч избирателей, сообщил журналистам в воскресенье заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«В следственных изоляторах (проголосовали - ред.) порядка 4 тысяч участников голосования», - сказал Ермолов, отвечая на вопрос РИАМО.

Он добавил, что на вокзалах и в аэропортах проголосовали порядка 7,5 тысяч человек.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.