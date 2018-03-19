РИАМО - 19 мар. В Москве в день проведения голосования вне избирательных участков проголосовали около 173 тысяч избирателей, сообщил журналистам в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«В соответствии с законами, люди могли подать заявки и в день выборов. В итоге по протоколу участковых избирательных комиссий вне помещения избирательных участков проголосовали 172 тысячи избирателей, почти 173 (тысячи избирателей - ред.)», - сказал Горбунов.

Он добавил, что 18 марта на момент открытия избирательных участков было подано порядка 160 тысяч заявлений для голосования вне избирательных участков.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.