РИАМО - 19 мар. Кандидат в президенты России Владимир Путин набирает в Подмосковье 74,49% голосов избирателей по данным обработки бюллетеней на 08:30 понедельника, сообщается на сайте Избирательной комиссии Московской области.

Сергей Бабурин предварительно набирает 0,71% голосов, Павел Грудинин – 12,88%, Владимир Жириновский – 5,5%, Ксения Собчак – 2,13%, Максим Сурайкин – 0,66%, Борис Титов – 0,98%, Григорий Явлинский – 1,34%.

В России 18 марта прошли выборы президента страны, избирательные участки в Подмосковье закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.