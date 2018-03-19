РИАМО - 19 мар. Процесс голосования избирателей за президента РФ и подсчет голосов в Москве прошли без нарушений, сообщил журналистам в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Вчера в Москве был создан праздник. Для того, чтобы этот праздник прошел хорошо, работали все. Мы в течение дня вчера обсуждали, что никаких серьезных нарушений и замечаний нет, спокойно прошла ночь подсчета голосов. Ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от кандидатов, ни от доверенных лиц. Все проводилось в строгом соответствии с нормами закона выборов президента, подсчета голосов», - сказал Горбунов.

По его словам, на данный момент более 100 территориальных комиссий провели свои заседания и подписали протоколы об итогах выборов на территориях этих районов.

«Осталось провести несколько заседаний, тогда Москва подведет официальные итоги, которые от этих уже не будут отличаться ни по явке, ни по количеству голосов, которые получили кандидаты», - сказал Горбунов.

Ранее Горбунов сообщил, что Путин набрал 70,88% голосов избирателей в Москве, Сергей Бабурин набрал 0,96%, Павел Грудинин – 12,47%, Владимир Жириновский - 4,7%, Ксения Собчак – 4,08%. У Максима Сурайкина 0,72% голосов, Бориса Титова – 1,56%, Григория Явлинского – 3,17%.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки в Москве закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.