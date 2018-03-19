РИАМО - 19 мар. Почти на 300 тысяч человек больше, чем в 2012 году, проголосовали на выборах президента РФ в Москве, сообщил журналистам в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Тенденция, которая с утра вчера наметилась по явке, она сохранилась. Итоговая явка по городу выше, чем явка 2012 года. Если говорить в абсолютных цифрах, вчера на избирательные участки пришли и получили избирательные бюллетени более 4,5 миллионов человек. Это на 300 тысяч примерно больше, чем было в 2012 году», - сказал Горбунов.

Ранее в понедельник он сообщил, что итоговая явка в Москве составила 59,95%.

В России 18 марта прошли выборы президента страны, избирательные участки в Москве закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.