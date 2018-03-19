РИАМО - 19 мар. Свыше 60 тысяч москвичей и гостей столицы посетили Центр градостроительного развития Москвы на ВДНХ, где размещен уникальный макет центральной части города, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Павильон «Макет Москвы» открылся на Сиреневой аллее ВДНХ в октябре 2017 года. С тех пор его посетило уже более 60 тысяч человек. Самой большой популярностью он пользуется у московских школьников, которые приходят сюда на экскурсии. Всего с начала работы здесь побывали ученики из 148 образовательных учреждений. Суммарно в феврале и марте павильон посетили 1552 учащихся из 57 школ», - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он напомнил, что в конце декабря в павильоне запустили новое светотехническое шоу «Времена года». С помощью больших экранов посетители могут увидеть, как в городе меняется сезон за сезоном, послушать замечательные стихи о Москве с музыкальными и звуковыми спецэффектами.

«Увидеть это шоу можно в 13:00, 15:00 и 17:00 ежедневно, кроме понедельника. Также в павильоне можно посмотреть ролик «Мегаполис Москва» - за три минуты гости «проживают» один день из жизни города. Он начинается в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 соответственно. Продолжительность каждого шоу составляет 5 минут», - пояснил Левкин.

Руководитель департамента добавил, что в ближайшей перспективе будут дополнительно подготовлены тематические светотехнические показы: «Великие архитекторы Москвы», «История Москвы на макете», «День победы в Москве».

Центр градостроительного развития был открыт мэром Москвы Сергеем Собяниным в конце октября прошлого года.

Сейчас площадь макета составляет 370 квадратных метров. На нем разместилось 19843 здания центральной части города. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода «Серп и молот», на юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом.