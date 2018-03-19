РИАМО - 19 мар. После обработки всех бюллетеней явка в столице составила почти 60%, сообщил журналистам в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Явка составила 59,95%. Завершаем марафон суточный. Хотелось бы сказать огромное спасибо москвичам-избирателям, 40-тысячной армии членов избирательных комиссий, наблюдателям, работникам городских служб, правоохранительным органам, СМИ - всем, кто внес свой вклад, чтобы вчера в Москве был создан праздник», - сказал Горбунов.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки в Москве закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.