РИАМО - 19 мар. Кандидат в президенты России Владимир Путин набрал 70,88% голосов избирателей после обработки всех протоколов в Москве, сообщил журналистам в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Если говорить о голосах лидеров, то в абсолютных цифрах Владимир Владимирович получил порядка 3,202 миллиона голосов, это в 1,6 раза больше, чем он получил в Москве в 2012 году, а в абсолютных цифрах это больше на 1,2 миллиона голосов», - сказал Горбунов.

Сергей Бабурин набрал 0,96%, Павел Грудинин – 12,47%, Владимир Жириновский - 4,7%, Ксения Собчак – 4,08%. У Максима Сурайкина 0,72% голосов, Бориса Титова – 1,56%, Григория Явлинского – 3,17%.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.