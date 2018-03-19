РИАМО - 19 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории линейного объекта – кабельных линий напряжением 220 киловатт «ТЭЦ-26 – ПС «Битца», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Проект планировки, выполненный за счет средств АО «Объединенная энергетическая компания», охватывает территорию в 6,9 гектара. Кабельные линии будут выходить с северной стороны участка ОРУ, пересекут МКАД в районе 32 километра, далее трассируются до Курского направления Московской железной дороги, пересекут железнодорожные пути, улицу Дорожная, Варшавское шоссе и МКАД. Затем трасса идет вдоль МКАД, пересекает улицы Куликовская и Поляны, и далее по территории Битцевского леса до участка подстанции «Битца».

«Протяженность новых кабельных линий составит 5915 метров. Работы по прокладке линий предусмотрены реконструкцией подстанции 110/10 киловатт «Битца» с переводом ее на напряжение на 220 киловатт», - отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

По его словам, реконструкция подстанции обусловлена необходимостью обеспечения надежности и качества электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей, расположенных на территории Южного, Юго-Западного административных округов Москвы.

Проект планировки территории кабельных линий будет вынесен на публичные слушания.