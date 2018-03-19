РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. В подмосковном Подольске до 25 марта продлится прием пасхальных подарков для детей-сирот и инвалидов, жители смогут передать нуждающимся бытовые предметы и сладости, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум»» в соцсети «ВКонтакте».

«Акция «Пасхальный подарок» началась в Подольске и продлится до 25 марта. В рамках мероприятия жители горокруга могут передать детям-сиротам, одиноким инвалидам, старикам, бездомным и пациентам больниц пасхальные подарки: сладости, игрушки, предметы одежды и быта», – говорится в сообщении.

Сувениры может принести любой желающий в подарочной упаковке или пакете. Сбор проходит с 9:00 до 21:00 по адресу: поселок Кузнечики, дом №8 (МЦ «Максимум»), также сбор подарков пройдет на улице Ульяновых, дом №1 с 10:00 до 18:00.