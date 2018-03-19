РИАМО - 19 мар. Сбоев электроснабжения избирательных участков в Подмосковье в ходе выборов президента Российской Федерации зафиксировано не было, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Надо сказать, что электросетевые компании провели большую работу для сведения к минимуму возможных проблем с электроснабжением избирательных участков, чтобы жители региона смогли беспрепятственно принять участие в голосовании. Сбоев в электроснабжении избирательных участков не зафиксировано, электросетевой комплекс работает в штатном режиме», - сказал министр энергетики региона Леонид Неганов.

В оперативной готовности находились 786 аварийных бригад в составе 3,5 тысяч человек, готовые в случае необходимости незамедлительно приступить к восстановительным работам.

Для организации резервного электроснабжения избирательных комиссий, администраций городов и поселков, мест голосования, оборудованных системами видеонаблюдения на дежурстве были задействованы порядка тысячи передвижных дизельных электростанции большой мощности и бензогенераторов малой мощности до 6 киловатт.

На данный момент Центральная избирательная комиссия РФ обработала 99,75% протоколовучастковых комиссий. Лидирует действующий президент Владимир Путин, набравший 76,67% голосов избирателей, принявших участие в выборах.