РИАМО - 19 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов назвал победу Владимира Путина на президентских выборах закономерным и очевидным результатом его работы в течение предыдущих лет, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Что касается итогов голосования, то победа Путина - закономерный результат его работы все предыдущие годы: россияне видят, как из года в год уровень и качество жизни растет, страна все увереннее занимает конкурентоспособное положение по многим ключевым сферам, в том числе и на международной арене. Поэтому выбор большинства избирателей был вполне очевиден», - сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что на этих выборах не было равнозначных альтернатив Путину. Кроме того, парламентарий отметил, что политика президента продиктована прежде всего запросами самих россиян и максимально их удовлетворяет.

«Теперь предстоит сформировать команду, с которой президент будет работать предстоящие шесть лет. А все основные направления работы уже были обозначены в его послании 1 марта - тогда, напомню, были охвачены все ключевые сферы жизни страны и поставлены масштабные, но с таким руководителем определенно выполнимые задачи», - заключил Брынцалов.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

На данный момент Центральная избирательная комиссия РФ обработала 99,75% протоколов участковых комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набравший 76,67% голосов избирателей, принявших участие в выборах.