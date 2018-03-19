РИАМО - 19 мар. Площадь строящейся гостиницы на Шереметьевской улице в Москве увеличится за счет технического этажа и подвала, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: улица Шереметьевская, владение 62, строение 1 (СВАО).

«В настоящее время по указанному адресу ведется строительство гостиничного комплекса, в котором помимо гостиничных номеров будут располагаться помещения благотворительных организаций», - рассказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

По его словам, инвестор обратился к ГЗК с намерением увеличить общую площадь строящегося гостиничного комплекса с 16 тысяч квадратных метров до 19,2 тысячи «квадратов».

«Увеличение площади произойдет за счет технического этажа и подвала. Наземная площадь объекта составит 15,78 тысячи квадратных метров», - пояснил Тимофеев.