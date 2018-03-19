РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. Открытие мотосезона в микрорайоне Железнодорожный Балашихи состоится 21 апреля, сообщается в группе «Город Железнодорожный» в соцсети «ВКонтакте».

«Открытие мотосезона состоится 21 апреля 2018 года. Сбор колонны у «Метро», старт в 11:00», – отмечается в сообщении.

Колонна мотоциклистов проедет по городу до магазина «Лента» с заездом в храм в Павлино. Затем колонна проедет до Крокус Сити, где в 15:00 участников ждет праздничная программа.