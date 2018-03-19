РИАМО - 19 мар. Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского авиаузла по состоянию на утро понедельника, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» пять рейсов задержано, два отменено. В «Домодедове» десять рейсов задержано и два отменено. В «Шереметьеве» три рейса задержано.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживается прилет четырех рейсов.

По прогнозу синоптиков, в Москве и Подмосковье в понедельник ожидается по-весеннему теплая погода, минимальная температура воздуха составит минус 3 градуса. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составляет 59%. Атмосферное давление снизится до 743 миллиметров ртутного столба.