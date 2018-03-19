РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. В подмосковном Подольске на выборах президента РФ, которые состоялись 18 марта, нарушений не выявили, сообщил в понедельник «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) городского округа Игорь Москаленко.

В Московской области 18 марта прошли выборы президента РФ. Жители Подольска могли проголосовать на 139 постоянных и 2 временных избирательных участках.

«В городском округе Подольск во время выборов президента РФ, которые прошли 18 марта с 8:00 до 20:00, нарушений зафиксировано не было», – сказал Москаленко.

По итогам подсчета голосов явка избирателей в горокруге составила 61,6%. Всего в этот день проголосовали более 164 тысяч человек.