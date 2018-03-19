РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Итоговая явка избирателей на выборах президента РФ в подмосковном Подольске составила 61,6%, свой выбор сделали более 164 тысяч человек, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) городского округа Игорь Москаленко.

«На избирательных участках в подмосковном Подольске во время выборов президента РФ проголосовали 164 772 человека. Общая явка избирателей после итогового подсчета голосов составила 61,6%», – сказал Москаленко.

Он отметил, что, по предварительным данным, после подсчета бюллетеней места среди кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин – 75,25%; Павел Грудинин – 12,73%; Владимир Жириновский – 5,34%; Ксения Собчак – 1,87%; Григорий Явлинский – 1,25%; Борис Титов – 0,93%; Максим Сурайкин – 0,73%; Сергей Бабурин – 0,70%.

В России 18 марта прошли выборы президента страны, избирательные участки в стране закрылись в 20:00 по местному времени. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.