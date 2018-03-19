РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В городском округе Люберцы после итогового подсчета голосов явка избирателей составила 67,26%, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Люберец Борис Новиков.

«Территориальная избирательная комиссия городского округа Люберцы подвела итоги голосования по выборам президента Российской Федерации, которые состоялись 18 марта 2018 года. Участие в голосовании приняли 154 361 человек, что составляет 67,26% избирателей», – сказал Новиков.

Он уточнил, что после общего подсчета бюллетеней места среди кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин – 76,67%; Павел Грудинин – 11,60%; Владимир Жириновский – 5,9%; Ксения Собчак – 2,6%; Григорий Явлинский – 1,50%; Борис Титов – 0,89%; Сергей Бабурин – 0,66%; Максим Сурайкин – 0,58%.