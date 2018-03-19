РИАМО – 19 мар. Мировые лидеры поздравляют президента России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, сообщает Газета.ru.

«В частности, поздравительные телеграммы Путину направили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев. Также Путина поздравили Рауль Кастро и Диего Марадона», - говорится в сообщении.

В России 18 марта прошли выборы президента страны, избирательные участки в стране закрылись в 20:00 по местному времени. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

На данный момент Центральная избирательная комиссия РФ обработала 99,75% протоколов участковых комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набравший 76,67% голосов избирателей, принявших участие в выборах.