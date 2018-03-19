РИАМО – 19 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что «будет думать» о возможных перестановках в федеральном правительстве после инаугурации, сообщает Газета.ru.

«Сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать», — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможных изменениях в правительстве.

По его словам, все изменения произойдут после инаугурации.

«Все перестановки в правительстве осуществляются президентом после вступления в должность», — подчеркнул Путин.

В России 18 марта прошли выборы президента страны, избирательные участки в стране закрылись в 20:00 по местному времени. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

На данный момент Центральная избирательная комиссия РФ обработала 99,75% протоколов участковых комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набравший 76,67% голосов избирателей, принявших участие в выборах.