РИАМО – 19 мар. Центральная избирательная комиссия РФ обработала 99,75% протоколов участковых комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набравший 76,67% голосов избирателей, принявших участие в выборах, сообщает РИА Новости.

«ЦИК РФ обработал 99,75% протоколов участковых комиссий: Владимир Путин получил 76,67% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66%», - отмечается в сообщении.

Телеведущая Ксения Собчак набирает 1,67%, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский получил 1,04% голосов. За Бориса Титова проголосовали 0,76%, у Максима Сурайкина - 0,68%, а у Сергея Бабурина — 0,65%.

В России 18 марта прошли выборы президента страны, избирательные участки в стране закрылись в 20:00 по местному времени. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.