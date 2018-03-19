РИАМО - 19 мар. Схема движения в столичных Хамовниках изменится 22 и 23 марта в связи с проведением футбольного матча Россия — Бразилия на стадионе «Лужники», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Схема движения в Хамовниках изменится 22 и 23 марта. В связи с проведением футбольного матча между сборными России и Бразилии по территории, прилегающей к стадиону в «Лужниках», на машинах смогут проехать только жители района и представители юридических лиц», - говорится в сообщении.

Миновать ограничения позволит специальный пропуск — с ним водители смогут попасть на автомобиле к зданиям, где находятся организации, и жилым домам.

Пропуска жителям Хамовников, имеющим резидентские разрешения, разносят по квартирам с 14 марта. Также аккредитоваться можно в будние дни с 09:00 до 20:00 в двух отделениях, которые располагаются по адресам: улица Пречистенка, дом 14 (телефон: +7 (499) 766-91-56); 3-я Фрунзенская улица, дом 19, строение 1 (телефон: +7 (499) 242-53-49).

Чтобы получить пропуск, необходимо написать заявление, предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт или договор аренды помещения. Если пропуск не оформлен, подъехать к дому можно будет, предъявив паспорт с пропиской или договор аренды.

В частности, с 06:00 23 марта будут перекрыты: выезд на Саввинскую набережную со стороны 2-го переулка Тружеников, Малого Саввинского, 1-го Вражского переулков и переулка Льва Выготского, а также со стороны Новодевичьего проезда; Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская, Новодевичья набережные, а также Фрунзенская (от пересечения с улицей Тимура Фрунзе). Все выезды на набережную, включая дворовые, будут закрыты.

Также будет перекрыт Хамовнический Вал и все выезды на него от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей набережной и от развязки с Третьим транспортным кольцом в сторону Фрунзенской набережной. Перекрытия начнут постепенно снимать вечером после завершения матча.

Кроме того, 22 и 23 марта будет действовать одностороннее движение на следующих участках: на съезде со Смоленской улицы на Смоленскую набережную с исключением правого поворота со Смоленской набережной; на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицу с исключением правого поворота со Смоленской улицы; на участке улицы Усачева от Трубецкой улицы до переулка Хользунова; на участке переулка Хользунова от улицы Усачева до Малой Пироговской улицы.

Одностороннее движение также будет введено на участке Малой Пироговской улицы от переулка Хользунова до Трубецкой улицы; на участке улицы Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Проектируемого проезда №2309; на участке дублера Комсомольского проспекта от Проектируемого проезда №2309 в сторону 3-й Фрунзенской улицы.

Одностороннее движение введут и во 2-м переулке Тружеников; в переулке Льва Выготского; в Малом Саввинском переулке; в Усачевском переулке; на дублерах Фрунзенской набережной между домами 4 и 18; на бульварных участках 3-й Фрунзенской улицы от Проектируемого проезда №6023 до Фрунзенской набережной; на бульварных участках 2-й Фрунзенской улицы от Проектируемого проезда № 6023 до Фрунзенской набережной; на участке Трубецкой улицы от улицы Усачева до улицы Ефремова.

На улицах будет ограничено парковочное пространство. В частности, будет запрещена парковка и введен запрет остановки на всем протяжении улиц Доватора и Тимура Фрунзе, переулка Льва Выготского, Малого Саввинского переулка, 2-го переулка Тружеников.

Кроме того, аналогичные ограничения появятся на следующих участках: улицы 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора); улицы Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы); Лужнецкого проезда (от улицы Хамовнический Вал до улицы 10-летия Октября); Большой Пироговской улицы (от Трубецкой улицы до 1-го Архивного переулка); Малой Пироговской улицы (от переулка Хользунова до дома 6/4, корпуса 2 по Малой Пироговской улице); Трубецкой улицы (от дома 8, строения 2 до улицы Ефремова); улицы Усачева (от Трубецкой улицы до улицы Хользунова).

Также ограничения введут на участке 2-й Фрунзенской улицы (от Проектируемого проезда №6023 до Фрунзенской набережной по правым сторонам проезжих частей по направлению движения); 3-й Фрунзенской улицы (по северной части бульвара слева по ходу движения от Фрунзенской набережной до дома 6 по 3-й Фрунзенской улице); дублера Фрунзенской набережной (от дома 4 до дома 18); переулка Хользунова (от улицы Россолимо до улицы Усачева); Проектируемого проезда №2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова).