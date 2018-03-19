РИАМО - 19 мар. Плакаты с просьбой уступать места беременным женщинам появятся в вагонах столичного метрополитена, а на стойках «Живое общение» беременным уже начали раздавать бесплатные значки «Спасибо, что уступили место будущей маме», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В поездах Московского метрополитена появится около 3 тысяч плакатов с просьбой уступать места беременным женщинам. На стикерах будет написано «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам. Пусть яркий красный значок станет символом вежливости и доброты», - говорится в сообщении.

С 19 марта на стойках «Живое общение» на 18 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) снова начали бесплатно раздавать значки «Спасибо, что уступили место будущей маме».

«Первую такую акцию мы проводили в феврале — тогда на стойках «Живое общение» раздали 600 значков. Их разобрали за неделю, поэтому мы решили заказать еще одну партию (тысячу значков) и продлить акцию. Будущие мамы могут прикрепить значок на одежду. Справку о беременности при получении предоставлять не нужно. Акция должна повысить уровень социальной ответственности горожан, а также показать, что всегда нужно быть вежливыми и внимательными по отношению друг к другу», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Плакаты напомнят пассажирам, что о женщинах в положении нужно заботиться. Таким образом, горожане не будут удивляться при виде красных значков и уступят места будущим мамам, добавил Ликсутов.

На сайте отмечается, что в Московском метрополитене также есть наклейки «Место встречи». Они появились в местах, где удобнее всего назначить свидание, встречу, сбор туристической группы. На стикерах в форме сердца изображено рукопожатие, над которым на русском и английском языках написано: «Место встречи».