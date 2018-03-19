РИАМО - 19 мар. Потепление со снежной и пасмурной погодой ожидается в столице на следующей неделе, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве в начале недели преимущественно без осадков, после полудня от 0 до минус 2 градусов. Со среды небо над столицей покроется снеговыми тучами, и к пятнице потеплеет до 0 – плюс 2 градусов», - говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, в целим в центральной части России в начале недели существенные осадки маловероятны, будет довольно прохладно. Во второй половине недели под влиянием циклонов пойдет снег, местами переходящий в дожди, вместе с ненастьем придет потепление.